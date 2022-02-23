Круг лепестковый торцевой 115 Р60 (цирконий; синий) Атака 993400
Арт. Х1506166104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, камень, дерево
- Круг лепестковый торцевой 115 мм Р60 (цирконий; синий) АТАКА 993400 применяется для грубой обработки: обдирки и зачистки сварных швов, удаления ржавчины, снятия лакокрасочных покрытий. Изготовлен из шлифовальных лепестков на тканевой основе. В качестве абразива используется циркониевый корунд с зернистостью Р=60.