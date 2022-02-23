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Круг лепестковый торцевой 115 Р60 (цирконий; синий) Атака 993400
5.0
2
Найти аналог
Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой 115 Р60 (цирконий; синий) Атака 993400
    Арт. Х1506166104
    5.0
    2
    Круг лепестковый торцевой 115 Р60 (цирконий; синий) Атака 993400

      Круг лепестковый торцевой 115 Р60 (цирконий; синий) Атака 993400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1506166104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, камень, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг лепестковый торцевой 115 мм Р60 (цирконий; синий) АТАКА 993400 применяется для грубой обработки: обдирки и зачистки сварных швов, удаления ржавчины, снятия лакокрасочных покрытий. Изготовлен из шлифовальных лепестков на тканевой основе. В качестве абразива используется циркониевый корунд с зернистостью Р=60.