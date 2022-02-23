Круг лепестковый торцевой 115 Р60 (цирконий; синий) Атака 993400

Круг лепестковый торцевой 115 мм Р60 (цирконий; синий) АТАКА 993400 применяется для грубой обработки: обдирки и зачистки сварных швов, удаления ржавчины, снятия лакокрасочных покрытий. Изготовлен из шлифовальных лепестков на тканевой основе. В качестве абразива используется циркониевый корунд с зернистостью Р=60.