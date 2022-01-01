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Круг лепестковый торцевой Атака 125 P120 (коричневый)
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Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой Атака 125 P120 (коричневый)
    Арт. Х1506166108

      Круг лепестковый торцевой Атака 125 P120 (коричневый)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1506166108

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лепестковый торцевой круг АТАКА 680810 изготовлен из лепестков шлифовальной шкурки, которые имеют тканевую основу и алюминиевое покрытие. Его используют в угловых шлифовальных машинах для обдирки, зачистки сварных швов, удаления ржавчины, а также при кузовных и столярно-слесарных работах. Можно применять для обработки лакированных и окрашенных поверхностей, металла, дерева и камня. Благодаря эластичности и гибкости лепестков давление на поверхность распределяется равномерно.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Долгий срок службы
        • Подходит для грубых шлифовальных работ.