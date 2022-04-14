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Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук
5.0
2
1 699 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук
    Арт. 9013635110
    5.0
    2
    Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук
    Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук
    Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук
      Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук
      Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук
      Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук

      Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук

      1 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013635110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		9
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      1 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл Metabo 627179000 состоит из девяти полезных приспособлений. Все предметы удобно упакованы в небольшой пластиковый пенал. Каждый элемент оснастки произведен из высокопрочного стального сплава, устойчивого к износу и деформациям, что гарантирует длительный срок службы инструментов при активной эксплуатации. Сверла Metabo 627179000 обладают спиральной формой и цилиндрическим приводом. В данном наборе вы найдете по три сверла на 5, 6 и 8 мм для работы по древесине и пористому бетону, металлу, бетону и кирпичу. С их помощью вы создадите ровные и аккуратные отверстия, не деформируя обрабатываемый материал.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Широкая область применения
        • Качество сверл