Набор сверл Metabo 627179000, 9 штук

Набор сверл Metabo 627179000 состоит из девяти полезных приспособлений. Все предметы удобно упакованы в небольшой пластиковый пенал. Каждый элемент оснастки произведен из высокопрочного стального сплава, устойчивого к износу и деформациям, что гарантирует длительный срок службы инструментов при активной эксплуатации. Сверла Metabo 627179000 обладают спиральной формой и цилиндрическим приводом. В данном наборе вы найдете по три сверла на 5, 6 и 8 мм для работы по древесине и пористому бетону, металлу, бетону и кирпичу. С их помощью вы создадите ровные и аккуратные отверстия, не деформируя обрабатываемый материал.

Преимущества