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Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
    Арт. Х143184
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж

      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143184
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		11.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 11 DE 0.611.245.708 – мощный инструмент для быстрого сверления и долбления. Инструмент оснащен удобными рукоятками (основной и регулируемой боковой). Перфоратор оснащен высокопроизводительным двигателем мощностью 1500 Вт и надежным редуктором. Оптимальная пылезащита и использование в конструкции инструмента высококачественных материалов, таких как армированный стекловолокном пластик, алюминий, сталь, обеспечивают более долгую эксплуатацию перфоратора. Для извлечения застрявшего бура есть функция реверса.

        Преимущества

        • Удобство пользования. Удобный переключатель регулировки числа оборотов - для выбора оптимального режима работы
        • Надежность. Патрон SDS-Max перфоратора Bosch GBH 11 DE 0.611.245.708оснащен встроенной пылезащитой
        • Точная работа. Удобная прорезиненная двойная рукоятка обеспечивает надежный хват и точное ведение инструмента
        • Оптимизированный ударный механизм с низким уровнем вибрации
        • Двигатель высокой мощности
        • Предохранительная муфта
        • Для извлечения застрявшего бура есть функция реверса
        • Отключаемые угольные щетки
        • Переставляемая боковая рукоятка
        • Удобное обращение - в том числе и для левшей
        • Патрон SDS-max - для быстрой и надежной фиксации рабочего инструмента
        • Система Constant Electronic - поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой
        • Зубило фиксируется в 12 угловых положениях
        • Сервисный дисплей своевременно отображает время замены щеток