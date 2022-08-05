Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж

Преимущества

Удобство пользования. Удобный переключатель регулировки числа оборотов - для выбора оптимального режима работы

Надежность. Патрон SDS-Max перфоратора Bosch GBH 11 DE 0.611.245.708оснащен встроенной пылезащитой

Точная работа. Удобная прорезиненная двойная рукоятка обеспечивает надежный хват и точное ведение инструмента

Оптимизированный ударный механизм с низким уровнем вибрации

Двигатель высокой мощности

Предохранительная муфта

Для извлечения застрявшего бура есть функция реверса

Отключаемые угольные щетки

Переставляемая боковая рукоятка

Удобное обращение - в том числе и для левшей

Патрон SDS-max - для быстрой и надежной фиксации рабочего инструмента

Система Constant Electronic - поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой

Зубило фиксируется в 12 угловых положениях

Сервисный дисплей своевременно отображает время замены щеток

Перфоратор Bosch GBH 11 DE 0.611.245.708 – мощный инструмент для быстрого сверления и долбления. Инструмент оснащен удобными рукоятками (основной и регулируемой боковой). Перфоратор оснащен высокопроизводительным двигателем мощностью 1500 Вт и надежным редуктором. Оптимальная пылезащита и использование в конструкции инструмента высококачественных материалов, таких как армированный стекловолокном пластик, алюминий, сталь, обеспечивают более долгую эксплуатацию перфоратора. Для извлечения застрявшего бура есть функция реверса.