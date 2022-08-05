Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 11DE, 1500 Вт, 14,2 Дж
Арт. Х143184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11.1
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 11 DE 0.611.245.708 – мощный инструмент для быстрого сверления и долбления. Инструмент оснащен удобными рукоятками (основной и регулируемой боковой). Перфоратор оснащен высокопроизводительным двигателем мощностью 1500 Вт и надежным редуктором. Оптимальная пылезащита и использование в конструкции инструмента высококачественных материалов, таких как армированный стекловолокном пластик, алюминий, сталь, обеспечивают более долгую эксплуатацию перфоратора. Для извлечения застрявшего бура есть функция реверса.
Преимущества
- Удобство пользования. Удобный переключатель регулировки числа оборотов - для выбора оптимального режима работы
- Надежность. Патрон SDS-Max перфоратора Bosch GBH 11 DE 0.611.245.708оснащен встроенной пылезащитой
- Точная работа. Удобная прорезиненная двойная рукоятка обеспечивает надежный хват и точное ведение инструмента
- Оптимизированный ударный механизм с низким уровнем вибрации
- Двигатель высокой мощности
- Предохранительная муфта
- Для извлечения застрявшего бура есть функция реверса
- Отключаемые угольные щетки
- Переставляемая боковая рукоятка
- Удобное обращение - в том числе и для левшей
- Патрон SDS-max - для быстрой и надежной фиксации рабочего инструмента
- Система Constant Electronic - поддержание постоянного числа оборотов даже под нагрузкой
- Зубило фиксируется в 12 угловых положениях
- Сервисный дисплей своевременно отображает время замены щеток