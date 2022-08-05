Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
Арт. О00000034280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0.611.266.000 оснащен двигателем мощностью 1700 Вт, а энергия единичного удара составляет 19 Дж. Это способствует максимальной производительности. Конструкцией предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает сам инструмент и пользователя. Перфоратор собран из надежных металлических деталей, что гарантирует долгий срок службы. Главное преимущество данной модели заключается в запатентованной системе гашения вибрации.
Преимущества
- Патрон SDS-max - для надежной фиксации оснастки
- Фиксация зубила в 12 положениях
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя
- Регулировка частоты вращения (6 позиций)
- Автоматическая фиксация - для долбления в непрерывном режиме
- Защита от непреднамеренного запуска
- Электронная 3-уровневая система гашения вибраций
- Плавный пуск для чистого засверливания
- Режим Turbo Power - ещё большая мощность для повышения производительности
- Сервисный дисплей предупреждает о замене угольных щеток
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки