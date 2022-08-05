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Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
    Арт. О00000034280
    5.0
    1
    Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
    Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
    Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
    Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
    Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
      Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
      Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
      Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
      Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000
      Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000

      Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034280
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		11.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0.611.266.000 оснащен двигателем мощностью 1700 Вт, а энергия единичного удара составляет 19 Дж. Это способствует максимальной производительности. Конструкцией предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает сам инструмент и пользователя. Перфоратор собран из надежных металлических деталей, что гарантирует долгий срок службы. Главное преимущество данной модели заключается в запатентованной системе гашения вибрации.

        Преимущества

        • Патрон SDS-max - для надежной фиксации оснастки
        • Фиксация зубила в 12 положениях
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя
        • Регулировка частоты вращения (6 позиций)
        • Автоматическая фиксация - для долбления в непрерывном режиме
        • Защита от непреднамеренного запуска
        • Электронная 3-уровневая система гашения вибраций
        • Плавный пуск для чистого засверливания
        • Режим Turbo Power - ещё большая мощность для повышения производительности
        • Сервисный дисплей предупреждает о замене угольных щеток
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки