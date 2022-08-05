Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0611266000

Преимущества

Патрон SDS-max - для надежной фиксации оснастки

Фиксация зубила в 12 положениях

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и пользователя

Регулировка частоты вращения (6 позиций)

Автоматическая фиксация - для долбления в непрерывном режиме

Защита от непреднамеренного запуска

Электронная 3-уровневая система гашения вибраций

Плавный пуск для чистого засверливания

Режим Turbo Power - ещё большая мощность для повышения производительности

Сервисный дисплей предупреждает о замене угольных щеток

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV 0.611.266.000 оснащен двигателем мощностью 1700 Вт, а энергия единичного удара составляет 19 Дж. Это способствует максимальной производительности. Конструкцией предусмотрена предохранительная муфта, которая защищает сам инструмент и пользователя. Перфоратор собран из надежных металлических деталей, что гарантирует долгий срок службы. Главное преимущество данной модели заключается в запатентованной системе гашения вибрации.