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Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Арт. Х143332
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж

      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143332
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		8.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100  снабжен двигателем мощностью 1500 Вт и имеет энергию единичного удара 12.5 Дж, что обеспечивает высокую производительность. Он изготовлен из высокопрочных компонентов, что увеличивает срок службы. Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент. На выбор имеется два режима работы: сверление с ударом, долбление. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать. 

        Преимущества

        • Патрон SDS-Max
        • 2 режима работы: сверление с ударом, долбление
        • Высокопрочные компоненты - для долгого срока службы
        • Автоматическая фиксация переключателя для оптимального долбления в непрерывном режиме
        • Защита от непреднамеренного включения
        • Предохранительная муфта
        • Электронная регулировка оборотов
        • Плавный пуск - для чистого засверливания
        • Поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
        • Диаметр отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами: 12 – 45 мм
        • Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл: 20 – 40 мм