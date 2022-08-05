Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж

Преимущества

Патрон SDS-Max

2 режима работы: сверление с ударом, долбление

Высокопрочные компоненты - для долгого срока службы

Автоматическая фиксация переключателя для оптимального долбления в непрерывном режиме

Защита от непреднамеренного включения

Предохранительная муфта

Электронная регулировка оборотов

Плавный пуск - для чистого засверливания

Поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой

Диаметр отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами: 12 – 45 мм

Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл: 20 – 40 мм

Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100 снабжен двигателем мощностью 1500 Вт и имеет энергию единичного удара 12.5 Дж, что обеспечивает высокую производительность. Он изготовлен из высокопрочных компонентов, что увеличивает срок службы. Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент. На выбор имеется два режима работы: сверление с ударом, долбление. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.