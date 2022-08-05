Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100, 12.5 Дж
Арт. Х143332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|8.2
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 D 0.611.265.100 снабжен двигателем мощностью 1500 Вт и имеет энергию единичного удара 12.5 Дж, что обеспечивает высокую производительность. Он изготовлен из высокопрочных компонентов, что увеличивает срок службы. Предохранительная муфта защищает пользователя и сам инструмент. На выбор имеется два режима работы: сверление с ударом, долбление. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Патрон SDS-Max
- 2 режима работы: сверление с ударом, долбление
- Высокопрочные компоненты - для долгого срока службы
- Автоматическая фиксация переключателя для оптимального долбления в непрерывном режиме
- Защита от непреднамеренного включения
- Предохранительная муфта
- Электронная регулировка оборотов
- Плавный пуск - для чистого засверливания
- Поддержание постоянного количества оборотов под нагрузкой
- Диаметр отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами: 12 – 45 мм
- Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл: 20 – 40 мм