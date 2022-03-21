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Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
5.0
2
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
    Арт. Х143283
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж

      Перфоратор SDS-Max Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143283
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		8.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Перфоратор Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000 предназначен для долбления различных материалов, таких как бетон или камень. Инструмент обладает очень низким уровнем вибрации благодаря антивибрационному механизму, виброгасящей основной рукоятке и встроенному в корпус противовесу. Имеется специальный режим Turbo Power, который преобразовывает энергию вращения в дополнительную энергию в режиме долбления. Обороты регулируются шестипозиционным колесиком на корпусе инструмента. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора.

        Преимущества

        • Интернированный в корпус противовес и антивибрационный ударный механизм для дополнительного гашения вибрации
        • Лучшая производительность в режиме долбления благодаря инновационном ударному механизму и мощному двигателю
        • Специальный Turbo-режим преобразовывает энергию вращения в дополнительную энергию в режиме долбления
        • Уровень вибрации составляет 7 м/с2 в режиме долбления и 8 м/с2 в режиме сверления
        • Корпус из ударопрочного пластика защищает внутренние узлы от механических повреждений