Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж

Преимущества

Быстрая замена оснастки. Патрон типа SDS-plus позволяет осуществлять замену оснастки гораздо быстрее других типов патронов

Легкий доступ к щеткам. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены без обращения в сервисные центры

Надежный хват. Дополнительная рукоятка регулируется и по желанию оператора выставляется в удобное ему положение

Сравнительно небольшой вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Предохранительная муфта

Высокая производительность

Два режима работы: сверление с ударом и без удара

Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу пуск

Перфоратор Hitachi DH25PB имеет два режима работы: сверление, ударное сверление. Модель оснащена плавной регулировкой скорости вращения. За счет вертикального расположения двигателя перфоратор имеет небольшие габариты. При заклинивании бура предохранительная муфта защищает инструмент от поломки.