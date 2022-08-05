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Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж
    Арт. Х143155
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143155
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Hitachi DH25PB имеет два режима работы: сверление, ударное сверление. Модель оснащена плавной регулировкой скорости вращения. За счет вертикального расположения двигателя перфоратор имеет небольшие габариты. При заклинивании бура предохранительная муфта защищает инструмент от поломки.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки. Патрон типа SDS-plus позволяет осуществлять замену оснастки гораздо быстрее других типов патронов
        • Легкий доступ к щеткам. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены без обращения в сервисные центры
        • Надежный хват. Дополнительная рукоятка регулируется и по желанию оператора выставляется в удобное ему положение
        • Сравнительно небольшой вес снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Предохранительная муфта
        • Высокая производительность
        • Два режима работы: сверление с ударом и без удара
        • Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу пуск