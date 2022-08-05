Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH 25PВ, 650 Вт, 3 Дж
Арт. Х143155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Hitachi DH25PB имеет два режима работы: сверление, ударное сверление. Модель оснащена плавной регулировкой скорости вращения. За счет вертикального расположения двигателя перфоратор имеет небольшие габариты. При заклинивании бура предохранительная муфта защищает инструмент от поломки.
Преимущества
- Быстрая замена оснастки. Патрон типа SDS-plus позволяет осуществлять замену оснастки гораздо быстрее других типов патронов
- Легкий доступ к щеткам. Легкий доступ к щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены без обращения в сервисные центры
- Надежный хват. Дополнительная рукоятка регулируется и по желанию оператора выставляется в удобное ему положение
- Сравнительно небольшой вес снижает энергоемкость рабочего процесса
- Предохранительная муфта
- Высокая производительность
- Два режима работы: сверление с ударом и без удара
- Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу пуск