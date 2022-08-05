Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
Арт. 1035894
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор HITACHI DH26PB мощностью 830 Вт используется для сверления отверстий в дереве, бетоне, мягком металле. Есть режим сверления с ударом. В данной модели произведены изменения в конструкции ударного механизма, благодаря чему перфоратор может похвастаться исключительной долговечностью. Также инструмент сверлит до 30% быстрее перфораторов предыдущей серии.
Преимущества
- Точный результат. В арсенале перфоратора - два режима: сверления и сверления с цдаром. Выбрав один из них, можно эффективнее провести работу с тем или иным материалом
- Долгое и комфортное сверление. На ручке располагается фиксатор включения - чтобы не уставал палец при нажатии на кнопку "Пуск" при продолжительном сверлении. При необходимости можно сменить направление вращения кнопкой реверса
- Удобное управление. Дополнительная ручка на корпусе перфоратора HITACHI DH26PB делает работу более точной
- Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего достигается повышенная долговечность
- Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки
- Механизм контроля внутреннего давления усовершенствован по сравнению с предыдущими моделями
- Сверлит на 30% быстрее, чем перфораторы предыдущей серии
- Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления
- Улучшенный механизм контроля внутреннего давления
- Скорость вращения 1100 об/мин, частота ударов – 4300 уд/мин
- Небольшой вес – 2,8 кг – делает работу менее утомительной и тяжелой
- Диаметр бурения древесины – 32 мм, бетона – 26 мм, мягкой стали-13 мм