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Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
    Арт. 1035894
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1035894
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор HITACHI DH26PB мощностью 830 Вт используется для сверления отверстий в дереве, бетоне, мягком металле. Есть режим сверления с ударом. В данной модели произведены изменения в конструкции ударного механизма, благодаря чему перфоратор может похвастаться исключительной долговечностью. Также инструмент сверлит до 30% быстрее перфораторов предыдущей серии.

        Преимущества

        • Точный результат. В арсенале перфоратора - два режима: сверления и сверления с цдаром. Выбрав один из них, можно эффективнее провести работу с тем или иным материалом
        • Долгое и комфортное сверление. На ручке располагается фиксатор включения - чтобы не уставал палец при нажатии на кнопку "Пуск" при продолжительном сверлении. При необходимости можно сменить направление вращения кнопкой реверса
        • Удобное управление. Дополнительная ручка на корпусе перфоратора HITACHI DH26PB делает работу более точной
        • Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего достигается повышенная долговечность
        • Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки
        • Механизм контроля внутреннего давления усовершенствован по сравнению с предыдущими моделями
        • Сверлит на 30% быстрее, чем перфораторы предыдущей серии
        • Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления
        • Улучшенный механизм контроля внутреннего давления
        • Скорость вращения 1100 об/мин, частота ударов – 4300 уд/мин
        • Небольшой вес – 2,8 кг – делает работу менее утомительной и тяжелой
        • Диаметр бурения древесины – 32 мм, бетона – 26 мм, мягкой стали-13 мм