Перфоратор SDS-Plus Hitachi DH26PB, 830 Вт, 3,2 Дж

Преимущества

Точный результат. В арсенале перфоратора - два режима: сверления и сверления с цдаром. Выбрав один из них, можно эффективнее провести работу с тем или иным материалом

Долгое и комфортное сверление. На ручке располагается фиксатор включения - чтобы не уставал палец при нажатии на кнопку "Пуск" при продолжительном сверлении. При необходимости можно сменить направление вращения кнопкой реверса

Удобное управление. Дополнительная ручка на корпусе перфоратора HITACHI DH26PB делает работу более точной

Улучшенная конструкция ударного механизма, за счет чего достигается повышенная долговечность

Патрон SDS-plus обеспечивает легкую смену оснастки

Механизм контроля внутреннего давления усовершенствован по сравнению с предыдущими моделями

Сверлит на 30% быстрее, чем перфораторы предыдущей серии

Улучшенный дизайн, объединивший необходимые функции и удобство управления

Улучшенный механизм контроля внутреннего давления

Скорость вращения 1100 об/мин, частота ударов – 4300 уд/мин

Небольшой вес – 2,8 кг – делает работу менее утомительной и тяжелой

Диаметр бурения древесины – 32 мм, бетона – 26 мм, мягкой стали-13 мм

Перфоратор HITACHI DH26PB мощностью 830 Вт используется для сверления отверстий в дереве, бетоне, мягком металле. Есть режим сверления с ударом. В данной модели произведены изменения в конструкции ударного механизма, благодаря чему перфоратор может похвастаться исключительной долговечностью. Также инструмент сверлит до 30% быстрее перфораторов предыдущей серии.