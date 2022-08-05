Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700ЭР, 720 Вт, 2,6 Дж
Арт. Х1432069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР-2 рекомендуется для домашнего и профессионального использования. Применяется для сверления отверстий в бетоне, стали и древесине. Инструмент позволяет работать в трех режимах: сверление, долбление и ударное сверление. В комплекте поставляется дополнительная рукоятка с ограничителем глубины бурения.
Преимущества
- Три режима - прибор может выполнять не только бурение и сверление, но и легкие отбойные работы
- Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы
- Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом
- Щеточный реверс
- Предустановка углового положения инструмента
- Класс безопасности (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) - II
- Шнур питания в резиновой изоляции
- Пластмассовый кейс - для удобства при хранении и транспортировке перфоратора