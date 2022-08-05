Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж

Преимущества

Замена оснастки одной рукой. Патрон SDS-plus предусматривает возможность быстрой и удобной замены оснастки одной рукой

Три рабочих режима. С помощью тумблера сбоку на корпусе можно выбрать один из трех рабочих режимов: сверление или сверление с ударом и чистый удар

Работа продолжительное время. На рукоятке расположен фиксатор пусковой клавиши, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец

Надежный хват. Перфоратор Metabo KHE 2444 606154000 оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками

Надежный мотор Metabo для продуктивной и продолжительной работы

Крутящий момент: 15 Нм

Электронная регулировка оборотов

Новый редуктор для увеличенной скорости сверления, лучшего отвода тепла и более точной посадки внутренних узлов

Защитная муфта S-automatic предотвращает проворачивание инструмента в руках оператора при заклинивании оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Ограничитель глубины для сверления глухих отверстий

Мягкие накладки на рукоятке препятствуют скольжению руки

Максимальный диаметр сверления в каменной кладке полыми коронками - 68 мм

Малый вес - всего 2.4 кг

Перфоратор Metabo KHE 2444 606154000 предназначен для сверления отверстий и долбления. В наличии имеются три режима работы: сверление, сверление с ударом и чистый удар. Обороты регулируются усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при осуществлении аккуратного засверливания. Максимальный диаметр полой коронкой в каменной кладке составляет 68 мм.