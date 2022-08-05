Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
Арт. Х1438
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 2444 606154000 предназначен для сверления отверстий и долбления. В наличии имеются три режима работы: сверление, сверление с ударом и чистый удар. Обороты регулируются усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при осуществлении аккуратного засверливания. Максимальный диаметр полой коронкой в каменной кладке составляет 68 мм.
Преимущества
- Замена оснастки одной рукой. Патрон SDS-plus предусматривает возможность быстрой и удобной замены оснастки одной рукой
- Три рабочих режима. С помощью тумблера сбоку на корпусе можно выбрать один из трех рабочих режимов: сверление или сверление с ударом и чистый удар
- Работа продолжительное время. На рукоятке расположен фиксатор пусковой клавиши, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец
- Надежный хват. Перфоратор Metabo KHE 2444 606154000 оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками
- Надежный мотор Metabo для продуктивной и продолжительной работы
- Крутящий момент: 15 Нм
- Электронная регулировка оборотов
- Новый редуктор для увеличенной скорости сверления, лучшего отвода тепла и более точной посадки внутренних узлов
- Защитная муфта S-automatic предотвращает проворачивание инструмента в руках оператора при заклинивании оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Ограничитель глубины для сверления глухих отверстий
- Мягкие накладки на рукоятке препятствуют скольжению руки
- Максимальный диаметр сверления в каменной кладке полыми коронками - 68 мм
- Малый вес - всего 2.4 кг