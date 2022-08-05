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Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
    Арт. Х1438
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154000, 800 Вт, 2,8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1438
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo KHE 2444 606154000 предназначен для сверления отверстий и долбления. В наличии имеются три режима работы: сверление, сверление с ударом и чистый удар. Обороты регулируются усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при осуществлении аккуратного засверливания. Максимальный диаметр полой коронкой в каменной кладке составляет 68 мм.

        Преимущества

        • Замена оснастки одной рукой. Патрон SDS-plus предусматривает возможность быстрой и удобной замены оснастки одной рукой
        • Три рабочих режима. С помощью тумблера сбоку на корпусе можно выбрать один из трех рабочих режимов: сверление или сверление с ударом и чистый удар
        • Работа продолжительное время. На рукоятке расположен фиксатор пусковой клавиши, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец
        • Надежный хват. Перфоратор Metabo KHE 2444 606154000 оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками
        • Надежный мотор Metabo для продуктивной и продолжительной работы
        • Крутящий момент: 15 Нм
        • Электронная регулировка оборотов
        • Новый редуктор для увеличенной скорости сверления, лучшего отвода тепла и более точной посадки внутренних узлов
        • Защитная муфта S-automatic предотвращает проворачивание инструмента в руках оператора при заклинивании оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Ограничитель глубины для сверления глухих отверстий
        • Мягкие накладки на рукоятке препятствуют скольжению руки
        • Максимальный диаметр сверления в каменной кладке полыми коронками - 68 мм
        • Малый вес - всего 2.4 кг