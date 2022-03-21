Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
Арт. Х1431934
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 3250 с патроном SDS+ 600637000 предназначен для долбления в бетоне, сверления стали и дерева. Он оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Данная модель имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
Преимущества
- С надёжным двигателем Metabo Marathon
- Для хвостовиков SDS+ и цилиндрических хвостовиков без удара
- Инструмент имеет режим отключения удара и режим отключения вращения
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- Имеется система демпфирования на рукоятках - уменьшение вибрации и снижение нагрузки на суставы
- Эргономичный корпус для работ без боковой рукоятки
- Отключение удара
- Диаметр шейки зажима 50 мм
- Мощность удара: 222 Дж/с
- Отключение вращения
- Реверс поворотом щёток
- Отключающие угольные щетки
- Перфоратор имеет предохранительную храповую муфту