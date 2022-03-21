Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж

Преимущества

С надёжным двигателем Metabo Marathon

Для хвостовиков SDS+ и цилиндрических хвостовиков без удара

Инструмент имеет режим отключения удара и режим отключения вращения

Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление

Имеется система демпфирования на рукоятках - уменьшение вибрации и снижение нагрузки на суставы

Эргономичный корпус для работ без боковой рукоятки

Отключение удара

Диаметр шейки зажима 50 мм

Мощность удара: 222 Дж/с

Отключение вращения

Реверс поворотом щёток

Отключающие угольные щетки

Перфоратор имеет предохранительную храповую муфту

Перфоратор Metabo KHE 3250 с патроном SDS+ 600637000 предназначен для долбления в бетоне, сверления стали и дерева. Он оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Данная модель имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.