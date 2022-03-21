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Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
4.5
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
    Арт. Х1431934
    4.5
    2
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3250 600637000, 800 Вт, 3.1 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1431934
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo KHE 3250 с патроном SDS+ 600637000 предназначен для долбления в бетоне, сверления стали и дерева. Он оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Данная модель имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. 

        Преимущества

        • С надёжным двигателем Metabo Marathon
        • Для хвостовиков SDS+ и цилиндрических хвостовиков без удара
        • Инструмент имеет режим отключения удара и режим отключения вращения
        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
        • Имеется система демпфирования на рукоятках - уменьшение вибрации и снижение нагрузки на суставы
        • Эргономичный корпус для работ без боковой рукоятки
        • Отключение удара
        • Диаметр шейки зажима 50 мм
        • Мощность удара: 222 Дж/с
        • Отключение вращения
        • Реверс поворотом щёток
        • Отключающие угольные щетки
        • Перфоратор имеет предохранительную храповую муфту