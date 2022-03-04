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Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
    Арт. Х143275
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143275
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Metabo KHE 2851 600657000 - профессиональный инструмент мощностью 1010 Вт, предназначенный для сверлильных и долбежных работ. 

        Преимущества

        • Комбинированный перфоратор для ударного сверления, сверления без удара и долбления
        • Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
        • Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
        • Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
        • Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
        • Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
        • Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
        • Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы