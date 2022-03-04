Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2851 600657000, 1010 Вт, 3,1 Дж
Арт. Х143275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.2
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 2851 600657000 - профессиональный инструмент мощностью 1010 Вт, предназначенный для сверлильных и долбежных работ.
Преимущества
- Комбинированный перфоратор для ударного сверления, сверления без удара и долбления
- Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон для сверления по дереву и металлу
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления числом оборотов согласно свойствам материала и сохранения его практически неизменным под нагрузкой
- Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и прочный
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе
- Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы