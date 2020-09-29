Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж

Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663510 работает в трех режимах: бурение, сверление и долбление. Для удобства продолжительной по времени работы имеется фиксатор клавиши "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Инструмент оснащен защитной муфтой, которая предотвращает его проворачивание в руках оператора при заклинивании оснастки.

Преимущества