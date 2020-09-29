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Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
4.4
7
17 369 ₽
18 699 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
    Арт. Х143342
    4.4
    7
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж

      • -1 330 ₽
      17 369 ₽
      18 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143342
      4.4
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 330 ₽
      17 369 ₽
      18 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663510 работает в трех режимах: бурение, сверление и долбление. Для удобства продолжительной по времени работы имеется фиксатор клавиши "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Инструмент оснащен защитной муфтой, которая предотвращает его проворачивание в руках оператора при заклинивании оснастки.

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастк
        • Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли
        • Три режима работы: бурение, сверление и долбление
        • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки 