Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2660 Quick 600663500, 850 Вт, 3 Дж
Арт. Х143342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.1
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663510 работает в трех режимах: бурение, сверление и долбление. Для удобства продолжительной по времени работы имеется фиксатор клавиши "Пуск", что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Инструмент оснащен защитной муфтой, которая предотвращает его проворачивание в руках оператора при заклинивании оснастки.
Преимущества
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастк
- Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли
- Три режима работы: бурение, сверление и долбление
- Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки