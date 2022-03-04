Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 3251 600659000, 800 Вт, 3,1 Дж
Арт. Х14397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 3251 с патроном SDS+ 600659000 имеет надёжный двигатель Metabo Marathon. Инструмент подходит для долбления в бетоне, сверления стали и дерева. Он оснащен электроникой Variospeed (V), которая дает возможность электронной регулировки рабочей скорости и плавного начала работы. Данная модель имеет встроенную систему демпфирования на рукоятках, что уменьшает вибрацию во время работы и снижает нагрузку на суставы. Пользователю предлагается три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. На корпусе расположен удобный переключатель, с помощью которого осуществляется выбор режима работы. Инструмент комплектуется ограничителем глубины - для сверления заданных отверстий. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. Изделие имеет длинную кнопку "Пуск", которая обеспечивает комфортный доступ в любой рабочей ситуации. Шарнирное крепление делает кабель более гибким и предотвращает его излом.
Преимущества
- Для хвостовиков SDS+ и цилиндрических хвостовиков без удара
- Инструмент имеет режим отключения удара и режим отключения вращения
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- Имеется система демпфирования на рукоятках - уменьшение вибрации и снижение нагрузки на суставы
- Эргономичный корпус для работ без боковой рукоятки
- Отключение удара
- Отключение вращения
- Система замены сверлильного патрона Metabo "Quick"
- Реверс поворотом щёток
- Крутящий момент: 20 Нм
- Диаметр шейки зажима 50 мм
- Мощность удара: 222 Дж/с
- Отключающие угольные щетки
- Перфоратор имеет предохранительную храповую муфту