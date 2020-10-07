Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки

Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли

Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление

Регулировка оборотов

Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура

В комплекте предусмотрен дополнительный быстрозажимной патрон

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick + патрон 600878500 оснащен патроном SDS-plus, что позволяет быстро и удобно менять оснастку. Он работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удобной работе. Предусмотрена функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.