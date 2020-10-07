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Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
4.3
6
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Арт. Х143343
    4.3
    6
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143343
      4.3
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick + патрон 600878500 оснащен патроном SDS-plus, что позволяет быстро и удобно менять оснастку. Он работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удобной работе. Предусмотрена функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли
        • Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Регулировка оборотов
        • Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
        • В комплекте предусмотрен дополнительный быстрозажимной патрон
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки 