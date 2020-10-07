Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2860 Quick 600878500, 880 Вт, 3.2 Дж
Арт. Х143343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.1
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Metabo KHE 2860 Quick + патрон 600878500 оснащен патроном SDS-plus, что позволяет быстро и удобно менять оснастку. Он работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удобной работе. Предусмотрена функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.
Преимущества
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли
- Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Регулировка оборотов
- Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
- В комплекте предусмотрен дополнительный быстрозажимной патрон
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки