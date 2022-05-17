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Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
5.0
2
12 999 ₽
14 620 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
    Арт. Х143375
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж

      • -1 621 ₽
      12 999 ₽
      14 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х143375
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 621 ₽
      12 999 ₽
      14 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Metabo KHE 2444 – удобный в обращении профессиональный инструмент для работы по бетону, плитке, камню и кирпичу. С помощью переключателя на корпусе можно выбрать необходимый для каждого материала режим работы: сверление, долбление или бурение. Перфоратор Metabo KHE 2444 оснащен электронной регулировкой частоты оборотов шпинделя для работы с материалом разной толщины. Для длительной работы предусмотрена возможность фиксации клавиши запуска, а для удобства оператора – прорезиненная рукоятка. Реверс переключается отдельной кнопкой. Точность глубины сверления контролируется с помощью ограничительного упора. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить перфоратор Metabo KHE 2444 с доставкой в любой город.

        Преимущества

        • Три режима работы – сверление, бурение, долбление
        • Регулировка частоты оборотов нажатием клавиши запуска
        • Фиксация клавиши “Пуск”
        • Предохранительная муфта
        • Обрезиненное покрытие рукоятки