Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж

Перфоратор Metabo KHE 2444 – удобный в обращении профессиональный инструмент для работы по бетону, плитке, камню и кирпичу. С помощью переключателя на корпусе можно выбрать необходимый для каждого материала режим работы: сверление, долбление или бурение. Перфоратор Metabo KHE 2444 оснащен электронной регулировкой частоты оборотов шпинделя для работы с материалом разной толщины. Для длительной работы предусмотрена возможность фиксации клавиши запуска, а для удобства оператора – прорезиненная рукоятка. Реверс переключается отдельной кнопкой. Точность глубины сверления контролируется с помощью ограничительного упора. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить перфоратор Metabo KHE 2444 с доставкой в любой город.

Преимущества