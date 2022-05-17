Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510, 800 Вт, 2.3 Дж
Арт. Х143375
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.4
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Metabo KHE 2444 – удобный в обращении профессиональный инструмент для работы по бетону, плитке, камню и кирпичу. С помощью переключателя на корпусе можно выбрать необходимый для каждого материала режим работы: сверление, долбление или бурение. Перфоратор Metabo KHE 2444 оснащен электронной регулировкой частоты оборотов шпинделя для работы с материалом разной толщины. Для длительной работы предусмотрена возможность фиксации клавиши запуска, а для удобства оператора – прорезиненная рукоятка. Реверс переключается отдельной кнопкой. Точность глубины сверления контролируется с помощью ограничительного упора. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить перфоратор Metabo KHE 2444 с доставкой в любой город.
Преимущества
- Три режима работы – сверление, бурение, долбление
- Регулировка частоты оборотов нажатием клавиши запуска
- Фиксация клавиши “Пуск”
- Предохранительная муфта
- Обрезиненное покрытие рукоятки