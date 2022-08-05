Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 Compact 600402000, 450 Вт, 1,6 Дж

Преимущества

Удобное управление. Дополнительная рукоятка перфоратора оснащена системой Metabo Vibra Tech, которая снижает уровень вибрации и делает работу с перфоратором более комфортной

Долговечность. Корпус редуктора перфоратора выполнен методом алюминиевого литья под давлением - для более долгого срока службы инструмента

Надежность. Кнопка реверса углублена в корпус перфоратораMetabo BHE 20 Compact 600402000 и позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании

Два режима работы (сверление и сверление с ударом)

Предохранительная муфта Metabo S-automatic

L-образная конструкция - для оптимального распределения веса

Отключение удара

Возможно подсоединение устройства пылеотсоса IDR 400 (поставляется отдельно)

Основная рукоятка оснащена резиновым покрытием - для комфортной работы

Отключающиеся угольные щетки

Перфоратор Metabo BHE 20 Compact 600402000 может использоваться для работы в тесных условиях и над головой. Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V) и двигателем Metabo Marathon. Укомплектован дополнительной рукояткой Metabo VibraTech, которая значительно уменьшает уровень вибрации. К перфоратору можно подсоединить устройство удаления пыли IDR 400 (поставляется отдельно).