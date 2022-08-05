Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 Compact 600402000, 450 Вт, 1,6 Дж
Арт. Х143167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.1
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo BHE 20 Compact 600402000 может использоваться для работы в тесных условиях и над головой. Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V) и двигателем Metabo Marathon. Укомплектован дополнительной рукояткой Metabo VibraTech, которая значительно уменьшает уровень вибрации. К перфоратору можно подсоединить устройство удаления пыли IDR 400 (поставляется отдельно).
Преимущества
- Удобное управление. Дополнительная рукоятка перфоратора оснащена системой Metabo Vibra Tech, которая снижает уровень вибрации и делает работу с перфоратором более комфортной
- Долговечность. Корпус редуктора перфоратора выполнен методом алюминиевого литья под давлением - для более долгого срока службы инструмента
- Надежность. Кнопка реверса углублена в корпус перфоратораMetabo BHE 20 Compact 600402000 и позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании
- Два режима работы (сверление и сверление с ударом)
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- L-образная конструкция - для оптимального распределения веса
- Отключение удара
- Возможно подсоединение устройства пылеотсоса IDR 400 (поставляется отдельно)
- Основная рукоятка оснащена резиновым покрытием - для комфортной работы
- Отключающиеся угольные щетки