Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 Compact 600402000, 450 Вт, 1,6 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 Compact 600402000, 450 Вт, 1,6 Дж
    Арт. Х143167
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 Compact 600402000, 450 Вт, 1,6 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo BHE 20 Compact 600402000, 450 Вт, 1,6 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143167
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo BHE 20 Compact 600402000 может использоваться для работы в тесных условиях и над головой. Инструмент оснащен электроникой Variospeed (V) и двигателем Metabo Marathon. Укомплектован дополнительной рукояткой Metabo VibraTech, которая значительно уменьшает уровень вибрации. К перфоратору можно подсоединить устройство удаления пыли IDR 400 (поставляется отдельно).

        Преимущества

        • Удобное управление. Дополнительная рукоятка перфоратора оснащена системой Metabo Vibra Tech, которая снижает уровень вибрации и делает работу с перфоратором более комфортной
        • Долговечность. Корпус редуктора перфоратора выполнен методом алюминиевого литья под давлением - для более долгого срока службы инструмента
        • Надежность. Кнопка реверса углублена в корпус перфоратораMetabo BHE 20 Compact 600402000 и позволяет извлечь инструмент из материала при заклинивании
        • Два режима работы (сверление и сверление с ударом)
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic
        • L-образная конструкция - для оптимального распределения веса
        • Отключение удара
        • Возможно подсоединение устройства пылеотсоса IDR 400 (поставляется отдельно)
        • Основная рукоятка оснащена резиновым покрытием - для комфортной работы
        • Отключающиеся угольные щетки