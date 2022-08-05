Перфоратор SDS plus Metabo KHE 2860 Quick 600878510
Арт. О00000030940
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.1
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS plus Metabo KHE 2860 Quick 600878510 оснащен двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли, что гарантирует долгий срок службы. Благодаря патрону SDS-plus, замена оснастки занимает мало времени. Функция реверса представлена поворотом щеткодержателя, что увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.
Преимущества
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли
- Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Регулировка оборотов
- Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки