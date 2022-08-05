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Перфоратор SDS plus Metabo KHE 2860 Quick 600878510
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS plus Metabo KHE 2860 Quick 600878510
    Арт. О00000030940
    5.0
    1
    Перфоратор SDS plus Metabo KHE 2860 Quick 600878510

      Перфоратор SDS plus Metabo KHE 2860 Quick 600878510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030940
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор SDS plus Metabo KHE 2860 Quick 600878510 оснащен двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли, что гарантирует долгий срок службы. Благодаря патрону SDS-plus, замена оснастки занимает мало времени. Функция реверса представлена поворотом щеткодержателя, что увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли
        • Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Регулировка оборотов
        • Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки