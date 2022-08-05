Преимущества

Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки

Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли

Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление

Регулировка оборотов

Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор SDS plus Metabo KHE 2860 Quick 600878510 оснащен двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли, что гарантирует долгий срок службы. Благодаря патрону SDS-plus, замена оснастки занимает мало времени. Функция реверса представлена поворотом щеткодержателя, что увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.