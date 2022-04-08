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Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Арт. Х143352
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143352
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500 работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобство в работе. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
        • Мощный ударный механизм
        • Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Корпус из алюминиевого сплава - для лучшего отвода тепла
        • Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли
        • Двухскоростной редуктор
        • Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
        • Регулировка оборотов и ударов
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
        • В комплекте предусмотрен дополнительный быстрозажимной патрон
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки