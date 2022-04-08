Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки

Мощный ударный механизм

Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление

Корпус из алюминиевого сплава - для лучшего отвода тепла

Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли

Двухскоростной редуктор

Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой

Регулировка оборотов и ударов

Защита от непреднамеренного пуска

Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура

В комплекте предусмотрен дополнительный быстрозажимной патрон

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500 работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобство в работе. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.