Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500, 1100 Вт, 3.4 Дж
Арт. Х143352
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Plus Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500 работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобство в работе. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Мощный ударный механизм
- Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Корпус из алюминиевого сплава - для лучшего отвода тепла
- Двигателем Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли
- Двухскоростной редуктор
- Блокировка клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Регулировка оборотов и ударов
- Защита от непреднамеренного пуска
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании бура
- В комплекте предусмотрен дополнительный быстрозажимной патрон
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки