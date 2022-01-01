Универсальное сверло Практика 775-471, 10х150 мм
Арт. О00000024566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Сверло изготовлено из высококачественной инструментальной стали. Твердосплавная напайка обеспечивает высокую скорость сверления и длительный срок службы. Положительный угол заточки позволяет производить работу как в ударном, так и в безударном режимах. Сверло предназначено для сверления бетона, кирпича, природного камня, пластика, гипсокартона, кафельной плитки, тонкостенных металлических профилей. Особенно хорошо подходит для конструкций, состоящих из комбинации перечисленных материалов.
Преимущества
- Сверло изготовлено из высококачественной инструментальной стали
- Длительный срок службы
- Широкая область применения