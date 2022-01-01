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Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм
115 ₽
Универсальные сверла
    Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм
    Арт. О00000024562
    Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм
    Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм
    Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм
    Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм
      Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм
      Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм
      Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм
      Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм

      Универсальное сверло Практика 775-433, 4x70 мм

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024562

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло изготовлено из высококачественной инструментальной стали. Твердосплавная напайка обеспечивает высокую скорость сверления и длительный срок службы. Положительный угол заточки позволяет производить работу как в ударном, так и в безударном режимах. Сверло предназначено для сверления бетона, кирпича, природного камня, пластика, гипсокартона, кафельной плитки, тонкостенных металлических профилей. Особенно хорошо подходит для конструкций, состоящих из комбинации перечисленных материалов.

        Преимущества

        • Изготовлено из высококачественной инструментальной стали
        • Широкая область применения