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Сверло Bosch 2.608.596.058 MULTI Construction, 12x150 мм
5.0
2
608 ₽
Универсальные сверла
    Сверло Bosch 2.608.596.058 MULTI Construction, 12x150 мм
    Арт. 901363237
    5.0
    2
    Сверло Bosch 2.608.596.058 MULTI Construction, 12x150 мм

      Сверло Bosch 2.608.596.058 MULTI Construction, 12x150 мм

      608 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901363237
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      608 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальное сверло Bosch Multi Construction для практически всех материалов при отделке внутри помещений, например бетона, кирпичной кладки, кирпича, этернита, лёгких строительных материалов, многослойных материалов, керамики и плитки, древесины, пластмассы, листового металла, алюминия

        Преимущества

        • Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
        • Цвет сверла синий, белый шлифованный