Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм

Преимущества

Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом

Цвет сверла синий, белый шлифованный

Универсальное сверло Multi Construction Bosch 2.608.596.053 применяется на стройках, в мастерских и в домашних условиях. Сверло изготовлено из высоколегированной стали и имеет большой ресурс работы. Напаянные твердосплавные режущие кромки имеют многократную алмазную заточку, что обеспечивает высокую производительность и качество сверления на длительное время. Сверло Бош подходит для сверления почти всех материалов, это делает работу удобной, не требуя постоянной замены сверл.