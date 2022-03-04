Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
Арт. 901363241
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
- Универсальное сверло Multi Construction Bosch 2.608.596.053 применяется на стройках, в мастерских и в домашних условиях. Сверло изготовлено из высоколегированной стали и имеет большой ресурс работы. Напаянные твердосплавные режущие кромки имеют многократную алмазную заточку, что обеспечивает высокую производительность и качество сверления на длительное время. Сверло Бош подходит для сверления почти всех материалов, это делает работу удобной, не требуя постоянной замены сверл.
Преимущества
- Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
- Цвет сверла синий, белый шлифованный