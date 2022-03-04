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Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
    Арт. 901363241
    5.0
    2
    Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
    Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
    Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
    Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм
      Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм

      Сверло Bosch 2.608.596.053 MULTI Construction, 6x100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363241
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальное сверло Multi Construction Bosch 2.608.596.053 применяется на стройках, в мастерских и в домашних условиях. Сверло изготовлено из высоколегированной стали и имеет большой ресурс работы. Напаянные твердосплавные режущие кромки имеют многократную алмазную заточку, что обеспечивает высокую производительность и качество сверления на длительное время. Сверло Бош подходит для сверления почти всех материалов, это делает работу удобной, не требуя постоянной замены сверл.

        Преимущества

        • Оптимальные результаты при обычном сверлении и сверлении с ударом
        • Цвет сверла синий, белый шлифованный