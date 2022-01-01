Универсальное сверло Практика 775-440, 5x85 мм

Преимущества

Изготовлено из высококачественной инструментальной стали

Длительный срок службы



Сверло изготовлено из высококачественной инструментальной стали. Твердосплавная напайка обеспечивает высокую скорость сверления и длительный срок службы. Положительный угол заточки позволяет производить работу как в ударном, так и в безударном режимах. Сверло предназначено для сверления бетона, кирпича, природного камня, пластика, гипсокартона, кафельной плитки, тонкостенных металлических профилей. Особенно хорошо подходит для конструкций, состоящих из комбинации перечисленных материалов.