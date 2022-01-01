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PRORAB 125012 Круг отрезной 125*1,2*22
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Отрезные круги по металлу
    PRORAB 125012 Круг отрезной 125*1,2*22
    Арт. X131725109

      PRORAB 125012 Круг отрезной 125*1,2*22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725109

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной круг Prorab 125012 используется в угловых шлифовальных машинах. Данный абразивный диск предназначен для работы по металлу. Искусственная смола, которая образуется путем сочетания формалина и фенола в определенных пропорциях, придает высокую прочность оснастке. В качестве абразива используется электрокорунд. Благодаря бакелитовой связке исключается разлет осколков и мелких частиц абразивного слоя при заклинивании или повреждении диска.
        Максимальное число оборотов - 12200 об/мин