Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Щетка для брашировки Felisatti 927490170 (K60)
4.7
3
Найти аналог
Дисковые корщетки для УШМ
    Щетка для брашировки Felisatti 927490170 (K60)
    Арт. Х131712296
    4.7
    3
    Щетка для брашировки Felisatti 927490170 (K60)
    Щетка для брашировки Felisatti 927490170 (K60)
      Щетка для брашировки Felisatti 927490170 (K60)
      Щетка для брашировки Felisatti 927490170 (K60)

      Щетка для брашировки Felisatti 927490170 (K60)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131712296
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Felisatti
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка для брашировки Felisatti 110*100 мм к60 (927490170) для брашировки. Брашировка (обработка деревянных поверхностей с помощью щеток, в результате чего, мягкие волокна удаляются, а твердые остаются. Древесина приобретает состаренный, «благородный» вид. 

        Преимущества

        • для браширования древесины
        • очистки пиломатериала от поверхностных загрязнений, песка, строительных растворов перед дальнейшей обработкой
        • удаления старых лакокрасочных покрытий.