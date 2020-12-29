Щетка для брашировки Felisatti 927490170 (K60)

Преимущества

для браширования древесины

очистки пиломатериала от поверхностных загрязнений, песка, строительных растворов перед дальнейшей обработкой

удаления старых лакокрасочных покрытий.

Щетка для брашировки Felisatti 110*100 мм к60 (927490170) для брашировки. Брашировка (обработка деревянных поверхностей с помощью щеток, в результате чего, мягкие волокна удаляются, а твердые остаются. Древесина приобретает состаренный, «благородный» вид.