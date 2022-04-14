Шлифовальная лента Stanley STA33191-XJ (75x533 мм, 80G, 3 шт.)
Арт. 900713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|США
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.
Преимущества
- Используется в обработке различных видов поверхностей
- Применяется в автомобильной промышленности и сервисе, строительно-монтажных работах, деревообработке, а также при работе с композитными материалами
- Количество в упаковке составляет 3 шт