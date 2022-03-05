Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло ступенчатое по металлу Атака 8089950, 9 ступеней, 4-12 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло ступенчатое по металлу Атака 8089950, 9 ступеней, 4-12 мм
    Арт. 9013603
    5.0
    2
    Сверло ступенчатое по металлу Атака 8089950, 9 ступеней, 4-12 мм

      Сверло ступенчатое по металлу Атака 8089950, 9 ступеней, 4-12 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013603
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков. Материал сверла - инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.