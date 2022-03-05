Сверло ступенчатое по металлу Атака 8089950, 9 ступеней, 4-12 мм
Арт. 9013603
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
Описание:
Подходит для сверления мягких и средних по твердости металлов, используется всеми типами дрелей и станков. Материал сверла - инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла.