Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.667, 12x150 мм

Сверло Bosch 2.608.597.667 предназначено для работы по бетону, кирпичу, известняку и камню. Сверло сделано из высокопроизводительной стали по DIN 8039, применяется для ударных дрелей мощностью до 1000 Вт, а также маломощных перфораторов

Для быстрого отвода шлама без засорения сделана глубокая U-образная канавка, но при этом сверло остается очень прочным на изгиб и ударостойким с большим сроком службы

Твердосплавные режущие элементы предотвращают разрушение острия сверла

Цвет сверла серо-серебристый