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Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.667, 12x150 мм
4.5
2
Найти аналог
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.667, 12x150 мм
    Арт. 901363345
    4.5
    2
    Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.667, 12x150 мм
    Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.667, 12x150 мм
      Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.667, 12x150 мм
      Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.667, 12x150 мм

      Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.667, 12x150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363345
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Bosch 2.608.597.667 предназначено для работы по бетону, кирпичу, известняку и камню. Сверло сделано из высокопроизводительной стали по DIN 8039, применяется для ударных дрелей мощностью до 1000 Вт, а также маломощных перфораторов
        Для быстрого отвода шлама без засорения сделана глубокая U-образная канавка, но при этом сверло остается очень прочным на изгиб и ударостойким с большим сроком службы
        Твердосплавные режущие элементы предотвращают разрушение острия сверла
        Цвет сверла серо-серебристый