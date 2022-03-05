Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.667, 12x150 мм
Арт. 901363345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|12
- Сверло Bosch 2.608.597.667 предназначено для работы по бетону, кирпичу, известняку и камню. Сверло сделано из высокопроизводительной стали по DIN 8039, применяется для ударных дрелей мощностью до 1000 Вт, а также маломощных перфораторов
Для быстрого отвода шлама без засорения сделана глубокая U-образная канавка, но при этом сверло остается очень прочным на изгиб и ударостойким с большим сроком службы
Твердосплавные режущие элементы предотвращают разрушение острия сверла
Цвет сверла серо-серебристый