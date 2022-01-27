Сверло по бетону Bosch 2.608.597.663 SILVER PERCUSSION, 8x120 мм

Сверло BOSCH 2.608.597.663 относится к серии Silver Percussion. Благодаря особой форме спирали, которая имеет U-образную подающую канавку, засорение пылью минимально. Острие защищено от разрушения твердосплавным наконечником, закрепленным по ширине и глубине. Данное ударопрочное сверло служит очень долго. Работают им по бетону, кирпичной кладке, известняку, природному и искусственному камню, например, когда необходимо вставить дюбель