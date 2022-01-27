Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по бетону Bosch 2.608.597.663 SILVER PERCUSSION, 8x120 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Bosch 2.608.597.663 SILVER PERCUSSION, 8x120 мм
    Арт. 901363341
    5.0
    2
    Сверло по бетону Bosch 2.608.597.663 SILVER PERCUSSION, 8x120 мм

      Сверло по бетону Bosch 2.608.597.663 SILVER PERCUSSION, 8x120 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363341
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло BOSCH 2.608.597.663 относится к серии Silver Percussion. Благодаря особой форме спирали, которая имеет U-образную подающую канавку, засорение пылью минимально. Острие защищено от разрушения твердосплавным наконечником, закрепленным по ширине и глубине. Данное ударопрочное сверло служит очень долго. Работают им по бетону, кирпичной кладке, известняку, природному и искусственному камню, например, когда необходимо вставить дюбель