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Сверло по бетону Bosch 2.608.597.660, 6x100 мм
5.0
3
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Сверла по бетону
    Сверло по бетону Bosch 2.608.597.660, 6x100 мм
    Арт. Х1513827
    5.0
    3
    Сверло по бетону Bosch 2.608.597.660, 6x100 мм
    Сверло по бетону Bosch 2.608.597.660, 6x100 мм
    Сверло по бетону Bosch 2.608.597.660, 6x100 мм
      Сверло по бетону Bosch 2.608.597.660, 6x100 мм
      Сверло по бетону Bosch 2.608.597.660, 6x100 мм
      Сверло по бетону Bosch 2.608.597.660, 6x100 мм

      Сверло по бетону Bosch 2.608.597.660, 6x100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513827
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло BOSCH 2.608.597.660 относится к серии Silver Percussion. Благодаря особой форме спирали, которая имеет U-образную подающую канавку, засорение пылью минимально. Острие защищено от разрушения твердосплавным наконечником, закрепленным по ширине и глубине. Данное ударопрочное сверло служит очень долго. Работают им по бетону, кирпичной кладке, известняку, природному и искусственному камню, например, когда необходимо вставить дюбель

        Преимущества

        • Для бетона, кирпичной кладки, известняка, природного и искусственного камня
        • Ударопрочные высокопроизводительные свёрла по DIN 8039, для ударных дрелей мощностью до 1000 Вт, а также лёгких перфораторов со сверлильным патроном
        • Для сверления отверстий под дюбели
        • Цвет сверла: серо-серебристый, отпескоструенный