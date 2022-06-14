Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по бетону Bosch BLUE GRANIT 2.608.597.736
5.0
3
Найти аналог
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Bosch BLUE GRANIT 2.608.597.736
    Арт. 901363354
    5.0
    3
    Сверло по бетону Bosch BLUE GRANIT 2.608.597.736

      Сверло по бетону Bosch BLUE GRANIT 2.608.597.736

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363354
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Bosch 2.608.597.736 применяется для сверления в бетоне, камне, кирпиче, известняке. Подходит для работы с ударными дрелями до 1000 Вт, а также перфораторами малой мощности. Сверло изготовлено из высококачественной стали по DIN 8039, имеет глубокую U-образную канавку для быстрого и эффективного удаления шлама. Ударостойкое сверло и прочное на изгиб прослужит длительное время

        Преимущества

        • Сверло имеет твердосплавный наконечник предотвращающий разрушение острия
        • Режущие элементы сверла, выполненные из твердых сплавов и припаянные высокотемпературной пайкой, обеспечивают быстрое и точное сверление
        • Цвет сверла Blue Granite синий, белый шлифованный