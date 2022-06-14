Сверло по бетону Bosch BLUE GRANIT 2.608.597.736

Преимущества

Сверло имеет твердосплавный наконечник предотвращающий разрушение острия

Режущие элементы сверла, выполненные из твердых сплавов и припаянные высокотемпературной пайкой, обеспечивают быстрое и точное сверление

Цвет сверла Blue Granite синий, белый шлифованный

Сверло Bosch 2.608.597.736 применяется для сверления в бетоне, камне, кирпиче, известняке. Подходит для работы с ударными дрелями до 1000 Вт, а также перфораторами малой мощности. Сверло изготовлено из высококачественной стали по DIN 8039, имеет глубокую U-образную канавку для быстрого и эффективного удаления шлама. Ударостойкое сверло и прочное на изгиб прослужит длительное время