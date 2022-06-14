Сверло по бетону Bosch BLUE GRANIT 2.608.597.736
Арт. 901363354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|12
- Сверло Bosch 2.608.597.736 применяется для сверления в бетоне, камне, кирпиче, известняке. Подходит для работы с ударными дрелями до 1000 Вт, а также перфораторами малой мощности. Сверло изготовлено из высококачественной стали по DIN 8039, имеет глубокую U-образную канавку для быстрого и эффективного удаления шлама. Ударостойкое сверло и прочное на изгиб прослужит длительное время
Преимущества
- Сверло имеет твердосплавный наконечник предотвращающий разрушение острия
- Режущие элементы сверла, выполненные из твердых сплавов и припаянные высокотемпературной пайкой, обеспечивают быстрое и точное сверление
- Цвет сверла Blue Granite синий, белый шлифованный