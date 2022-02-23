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Шлифовальный круг Prorab 150340 (150 мм, P40, 50 штук)
5.0
2
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Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Шлифовальный круг Prorab 150340 (150 мм, P40, 50 штук)
    Арт. 900622132
    5.0
    2
    Шлифовальный круг Prorab 150340 (150 мм, P40, 50 штук)

      Шлифовальный круг Prorab 150340 (150 мм, P40, 50 штук)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900622132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Велкро-диск PRORAB(ПРОРАБ) 150340 на тканевой основе используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Подходит для обработки деревянных и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 50 кругов.Технические характеристики:Зернистость40Назначениепо дереву/металлуДиаметр, мм150Количество отверстий6Количество, шт.50