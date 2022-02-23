Шлифовальный круг Prorab 150340 (150 мм, P40, 50 штук)

Велкро-диск PRORAB(ПРОРАБ) 150340 на тканевой основе используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Подходит для обработки деревянных и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 50 кругов.Технические характеристики:Зернистость40Назначениепо дереву/металлуДиаметр, мм150Количество отверстий6Количество, шт.50