Шлифовальный круг Prorab 150340 (150 мм, P40, 50 штук)
Арт. 900622132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Велкро-диск PRORAB(ПРОРАБ) 150340 на тканевой основе используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Подходит для обработки деревянных и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 50 кругов.Технические характеристики:Зернистость40Назначениепо дереву/металлуДиаметр, мм150Количество отверстий6Количество, шт.50