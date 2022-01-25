Диск абразивный по стали STIHL 35008350107001 (350x4x20 мм)
Арт. 9006136
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
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Толщина, мм
|4
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Посадочный диаметр, мм
|20
- Абразивный круг для стали 350 мм STIHL режет сталь, стальной профиль, армированное железо и стальные балки. Для использования в строительстве. Для бензорезов Stihl TS 420, TS 700. Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств. Особенности и преимущества:
- На основе синтетических смол;
- Для резки стали;
- Высокая частота реза;
- Широкая область применения.