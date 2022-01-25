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Диск абразивный по стали STIHL 35008350107001 (350x4x20 мм)
5.0
1
830 ₽
Отрезные круги по металлу
    Диск абразивный по стали STIHL 35008350107001 (350x4x20 мм)
    Арт. 9006136
    5.0
    1
    Диск абразивный по стали STIHL 35008350107001 (350x4x20 мм)

      Диск абразивный по стали STIHL 35008350107001 (350x4x20 мм)

      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 9006136
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Толщина, мм
      		4
      Посадочный диаметр, мм
      		20
      Все характеристики
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Абразивный круг для стали 350 мм STIHL режет сталь, стальной профиль, армированное железо и стальные балки. Для использования в строительстве. Для бензорезов Stihl TS 420, TS 700. Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств. Особенности и преимущества:
        • На основе синтетических смол;
        • Для резки стали;
        • Высокая частота реза;
        • Широкая область применения.