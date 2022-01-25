Диск абразивный по стали STIHL 35008350107001 (350x4x20 мм)

На основе синтетических смол;

Для резки стали;

Высокая частота реза;

Широкая область применения.

Абразивный круг для стали 350 мм STIHL режет сталь, стальной профиль, армированное железо и стальные балки. Для использования в строительстве. Для бензорезов Stihl TS 420, TS 700. Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств. Особенности и преимущества: