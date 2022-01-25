Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный диск STURM 9020-04-180x22-T
5.0
1
Найти аналог
Алмазные диски для плиткорезов
    Алмазный диск STURM 9020-04-180x22-T
    Арт. 9002317
    5.0
    1
    Алмазный диск STURM 9020-04-180x22-T
    Алмазный диск STURM 9020-04-180x22-T
      Алмазный диск STURM 9020-04-180x22-T
      Алмазный диск STURM 9020-04-180x22-T

      Алмазный диск STURM 9020-04-180x22-T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9002317
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		металл, бетон, камень, кирпич, керамика, кафель, стекло
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный Turbo Sturm 9020-04-180x22-T предназначен для ручных резчиков и станков. Применяется для мокрого и сухого реза железобетона, камня, кирпича, бордюров и тротуарной плитки. Диск имеет высокую концентрацию алмазов внутри рабочего слоя. Металлическая связующая обеспечивает эффективную работу. Высота сегментов – 7 мм.
        В комплекте поставляется переходное кольцо 22.2/20 мм.