Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion

Преимущества

Отсутствие эффекта памяти — мощность не теряется со временем, поэтому обеспечивается неизменно высокая результативность работы

Защита от перегрузки и короткого замыкания — если значение тока превышает допустимый порог, аккумулятор отключается. Такое решение гарантирует долгий срок службы АКБ

Встроенный предохранитель защищает аккумуляторную батарею от разрушения, автоматически отключая ее при риске перегрева

В аккумулятор встроена защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда, что значительно продлевает его рабочий ресурс

Удобно отслеживать уровень заряда батареи благодаря LED-индикатору

Универсальная аккумуляторная батарея Denzel IB-18-2.0 совместима с любым инструментом из линейки Denzel IB напряжением 18 В и 36 В (2*18 В), а также со всеми соответствующими зарядными устройствами. Литий-ионные элементы емкостью 2 А*ч обеспечивают высокую производительность без потери мощности.