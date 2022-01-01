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Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Арт. О00000033125
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
    Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion

      Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033125

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Denzel
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная аккумуляторная батарея Denzel IB-18-2.0 совместима с любым инструментом из линейки Denzel IB напряжением 18 В и 36 В (2*18 В), а также со всеми соответствующими зарядными устройствами. Литий-ионные элементы емкостью 2 А*ч обеспечивают высокую производительность без потери мощности.

        Преимущества

        • Отсутствие эффекта памяти — мощность не теряется со временем, поэтому обеспечивается неизменно высокая результативность работы
        • Защита от перегрузки и короткого замыкания — если значение тока превышает допустимый порог, аккумулятор отключается. Такое решение гарантирует долгий срок службы АКБ
        • Встроенный предохранитель защищает аккумуляторную батарею от разрушения, автоматически отключая ее при риске перегрева
        • В аккумулятор встроена защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда, что значительно продлевает его рабочий ресурс
        • Удобно отслеживать уровень заряда батареи благодаря LED-индикатору