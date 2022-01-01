Батарея аккумуляторная Denzel IB-18-2.0 28433, 2.0 Ач, 18 В, Li-Ion
Арт. О00000033125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|Denzel
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Универсальная аккумуляторная батарея Denzel IB-18-2.0 совместима с любым инструментом из линейки Denzel IB напряжением 18 В и 36 В (2*18 В), а также со всеми соответствующими зарядными устройствами. Литий-ионные элементы емкостью 2 А*ч обеспечивают высокую производительность без потери мощности.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти — мощность не теряется со временем, поэтому обеспечивается неизменно высокая результативность работы
- Защита от перегрузки и короткого замыкания — если значение тока превышает допустимый порог, аккумулятор отключается. Такое решение гарантирует долгий срок службы АКБ
- Встроенный предохранитель защищает аккумуляторную батарею от разрушения, автоматически отключая ее при риске перегрева
- В аккумулятор встроена защита от глубокого разряда и нежелательного перезаряда, что значительно продлевает его рабочий ресурс
- Удобно отслеживать уровень заряда батареи благодаря LED-индикатору