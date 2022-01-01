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Головка торцевая глубокая Jonnesway, 12-гранная, 1/2" DR, 30 мм, S04HD4730
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Торцевые головки
    Головка торцевая глубокая Jonnesway, 12-гранная, 1/2" DR, 30 мм, S04HD4730
    Арт. jonnesway_6093
    Головка торцевая глубокая Jonnesway, 12-гранная, 1/2" DR, 30 мм, S04HD4730

      Головка торцевая глубокая Jonnesway, 12-гранная, 1/2" DR, 30 мм, S04HD4730

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6093

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Материал головки
      		хромованадиевая сталь
      Ударная
      		Нет
      Глубокая
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Основная разновидность рабочих насадок сборного слесарно-монтажного инструмента - это торцевая головка. Торцевые головки разделяются по геометрии рабочего профиля, по длине и по назначению. Такие инструменты обеспечивают наилучшие условия для приложения рабочего усилия по сравнению с другими видами инструмента для работы с внешними рабочими профилями. Двенадцатигранная торцевая головка увеличенной длины. Применяется при работе крепежом на относительно высоких шпильках и заглубленных деталях. Торцевая головка выполнена из хромованадиевой стали, имеет накатку и полуматовое хромоникелевое покрытие. 