Отрезной круг для шлифмашины по металлу Makita В-14510-5 (355x3 мм, посадочный диаметр 25,4 мм)

Отрезной круг по металлу Makita В-14510-5
Арт. 9006104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Диск отрезной Makita В-14510-5 с посадочным диаметром 355 мм используется с отрезной машиной для распиливания металла. Подходит для резки стальных листов, труб, профилей. Диск обладает зернистостью 36, характеризуется высокой твердостью и надежностью. Купить отрезной диск Makita В-14510-5 можно в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества Makita В-14510-5
- Высокая твердость
- Скорость до 3900 об/мин
- Связующее звено – смола
Комплектация
- Отрезной диск
- Упаковка