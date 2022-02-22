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Отрезной круг для шлифмашины по металлу Makita В-14510-5 (355x3 мм, посадочный диаметр 25,4 мм)
5.0
3
410 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по металлу Makita В-14510-5
    Арт. 9006104
    5.0
    3
    Отрезной круг для шлифмашины по металлу Makita В-14510-5 (355x3 мм, посадочный диаметр 25,4 мм)

      Отрезной круг по металлу Makita В-14510-5

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9006104
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск отрезной Makita В-14510-5 с посадочным диаметром 355 мм используется с отрезной машиной для распиливания металла. Подходит для резки стальных листов, труб, профилей. Диск обладает зернистостью 36, характеризуется высокой твердостью и надежностью. Купить отрезной диск Makita В-14510-5 можно в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества Makita В-14510-5

        • Высокая твердость
        • Скорость до 3900 об/мин
        • Связующее звено – смола

        Комплектация

        • Отрезной диск
        • Упаковка