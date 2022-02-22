Отрезной круг для шлифмашины по металлу Makita В-14510-5 (355x3 мм, посадочный диаметр 25,4 мм)

Диск отрезной Makita В-14510-5 с посадочным диаметром 355 мм используется с отрезной машиной для распиливания металла. Подходит для резки стальных листов, труб, профилей. Диск обладает зернистостью 36, характеризуется высокой твердостью и надежностью. Купить отрезной диск Makita В-14510-5 можно в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества Makita В-14510-5

Высокая твердость

Скорость до 3900 об/мин

Связующее звено – смола

Комплектация