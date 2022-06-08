Круг отрезной Diam Tiger Extra Line 000542 (450x3,4x12x25,4 мм)

Преимущества

Сегменты крепятся к основанию при помощи лазерной сварки

Высота сегментов — 12 мм

Алмазный отрезной круг Tiger Extra Line Diam 000542 является сменным элементом для резчиков швов, бензорезов и другого специального оборудования. Применяется для сухого и мокрого реза железобетона, огнеупорного бетона и других схожих материалов.