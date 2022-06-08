Круг отрезной Diam Tiger Extra Line 000542 (450x3,4x12x25,4 мм)
Арт. X16975187143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|железобетон
- Алмазный отрезной круг Tiger Extra Line Diam 000542 является сменным элементом для резчиков швов, бензорезов и другого специального оборудования. Применяется для сухого и мокрого реза железобетона, огнеупорного бетона и других схожих материалов.
Преимущества
- Сегменты крепятся к основанию при помощи лазерной сварки
- Высота сегментов — 12 мм