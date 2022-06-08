Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Круг отрезной Diam Tiger Extra Line 000542 (450x3,4x12x25,4 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Круг отрезной Diam Tiger Extra Line 000542 (450x3,4x12x25,4 мм)
    Арт. X16975187143
    5.0
    2
    Круг отрезной Diam Tiger Extra Line 000542 (450x3,4x12x25,4 мм)

      Круг отрезной Diam Tiger Extra Line 000542 (450x3,4x12x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16975187143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		железобетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный отрезной круг Tiger Extra Line Diam 000542 является сменным элементом для резчиков швов, бензорезов и другого специального оборудования. Применяется для сухого и мокрого реза железобетона, огнеупорного бетона и других схожих материалов.

        Преимущества

        • Сегменты крепятся к основанию при помощи лазерной сварки
        • Высота сегментов — 12 мм