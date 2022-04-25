Насадка для шлифмашины с липучкой 2204900 (125 мм)
Арт. X1317130721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Вес, кг
|0.15
- Насадка для шлифмашины с липучкой 2204900 (125 мм) используется совместно с УШМ. Оснащена специальным адаптером для работы с электродрелью.
Преимущества
- Используется в качестве рабочего элемента к эксцентриковым шлифмашинам стандартных марок или электродрели с целью обработки различных поверхностей
- Надежное крепление и быстрая замена абразивного материала производятся при помощи контактной «застежки-липучки»