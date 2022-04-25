Преимущества

Используется в качестве рабочего элемента к эксцентриковым шлифмашинам стандартных марок или электродрели с целью обработки различных поверхностей

Надежное крепление и быстрая замена абразивного материала производятся при помощи контактной «застежки-липучки»

Насадка для шлифмашины с липучкой 2204900 (125 мм) используется совместно с УШМ. Оснащена специальным адаптером для работы с электродрелью.