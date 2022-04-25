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Насадка для шлифмашины с липучкой 2204900 (125 мм)
5.0
2
Найти аналог
Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Насадка для шлифмашины с липучкой 2204900 (125 мм)
    Арт. X1317130721
    5.0
    2
    Насадка для шлифмашины с липучкой 2204900 (125 мм)

      Насадка для шлифмашины с липучкой 2204900 (125 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317130721
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Вес, кг
      		0.15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка для шлифмашины с липучкой 2204900 (125 мм) используется совместно с УШМ. Оснащена специальным адаптером для работы с электродрелью.

        Преимущества

        • Используется в качестве рабочего элемента к эксцентриковым шлифмашинам стандартных марок или электродрели с целью обработки различных поверхностей
        • Надежное крепление и быстрая замена абразивного материала производятся при помощи контактной «застежки-липучки»