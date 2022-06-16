Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
Арт. X1317130718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Вес, кг
|0.11
- Пластиковая насадка Зубр 35782-125 используется совместно с углошлифовальными машинами как опора для абразивных кругов на бумажной или тканевой основе, а также полировальных насадок на липучке при выполнении шлифовальных и полировальных операций. Полировальные и абразивные круги крепятся на липучку. Преимущество насадки в наличии мягкой полиуретановой прокладки, которая позволяет качественно обрабатывать сложные неровные поверхности
Преимущества
- Усиленная фиксация на прижимную шайбу М14
- Повышенная теплостойкость при интенсивных нагрузках
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Максимальная частота вращения до 10200 об/мин