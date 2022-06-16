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Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
5.0
2
520 ₽
Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
    Арт. X1317130718
    5.0
    2
    Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
    Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
    Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
    Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
      Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
      Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
      Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)
      Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)

      Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317130718
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Вес, кг
      		0.11
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пластиковая насадка Зубр 35782-125 используется совместно с углошлифовальными машинами как опора для абразивных кругов на бумажной или тканевой основе, а также полировальных насадок на липучке при выполнении шлифовальных и полировальных операций. Полировальные и абразивные круги крепятся на липучку. Преимущество насадки в наличии мягкой полиуретановой прокладки, которая позволяет качественно обрабатывать сложные неровные поверхности

        Преимущества

        • Усиленная фиксация на прижимную шайбу М14
        • Повышенная теплостойкость при интенсивных нагрузках
        • Ударопрочный пластиковый корпус
        • Максимальная частота вращения до 10200 об/мин