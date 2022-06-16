Опорная тарелка для УШМ Зубр 35782-150 (150 мм)

Преимущества

Усиленная фиксация на прижимную шайбу М14

Повышенная теплостойкость при интенсивных нагрузках

Ударопрочный пластиковый корпус

Максимальная частота вращения до 10200 об/мин

Пластиковая насадка Зубр 35782-125 используется совместно с углошлифовальными машинами как опора для абразивных кругов на бумажной или тканевой основе, а также полировальных насадок на липучке при выполнении шлифовальных и полировальных операций. Полировальные и абразивные круги крепятся на липучку. Преимущество насадки в наличии мягкой полиуретановой прокладки, которая позволяет качественно обрабатывать сложные неровные поверхности