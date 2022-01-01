Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 450*4*8*25,4(асфальт)000096
Арт. 9006240
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|асфальт
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Диаметр, мм
|450
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Толщина, мм
|4
- Алмазный диск (круг) DIAM Simple Blade 450x4.0x8.0x25.4 асфальт 000096 отличается от профессиональной модели Blade облегченными техническими характеристиками. У этой модели Simple Blade диаметром 450 мм меньше ресурс, хотя производительность такая же, как у профессиональной модели – 1000 квадратных сантиметров в минуту. Ресурс может зависеть не только от параметров круга, например, диаметр, но и от условий эксплуатации, типа применяемого оборудования и типа обрабатываемой поверхности. Эта модель алмазного круга может быть использована с камнерезным станком, а также с резчиком швов по асфальту.