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Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 450*4*8*25,4(асфальт)000096
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Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 450*4*8*25,4(асфальт)000096
    Арт. 9006240
    Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 450*4*8*25,4(асфальт)000096

      Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 450*4*8*25,4(асфальт)000096

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006240

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		асфальт
      Диаметр, мм
      		450
      Толщина, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск (круг) DIAM Simple Blade 450x4.0x8.0x25.4 асфальт 000096 отличается от профессиональной модели Blade облегченными техническими характеристиками. У этой модели Simple Blade диаметром 450 мм меньше ресурс, хотя производительность такая же, как у профессиональной модели – 1000 квадратных сантиметров в минуту. Ресурс может зависеть не только от параметров круга, например, диаметр, но и от условий эксплуатации, типа применяемого оборудования и типа обрабатываемой поверхности. Эта модель алмазного круга может быть использована с камнерезным станком, а также с резчиком швов по асфальту.