Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 450*4*8*25,4(асфальт)000096

Алмазный диск (круг) DIAM Simple Blade 450x4.0x8.0x25.4 асфальт 000096 отличается от профессиональной модели Blade облегченными техническими характеристиками. У этой модели Simple Blade диаметром 450 мм меньше ресурс, хотя производительность такая же, как у профессиональной модели – 1000 квадратных сантиметров в минуту. Ресурс может зависеть не только от параметров круга, например, диаметр, но и от условий эксплуатации, типа применяемого оборудования и типа обрабатываемой поверхности. Эта модель алмазного круга может быть использована с камнерезным станком, а также с резчиком швов по асфальту.