Отрезной круг для металла и пластмассы, абразивный DIAM 000153 LASER SIMPLE BLADE 500*3,2*7*25,4

Алмазный сегментированный диск LASER SIMPLE BLADE 000153 DIAM(ДИАМ) используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, а также различных абразивных песчаников. Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые были закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе.Высота алмазного слоя 7 мм.Технические характеристики:Толщина, мм3.2Типпо асфальтуДиаметр, мм500Посадочный диаметр25.4