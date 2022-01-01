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Отрезной круг для металла и пластмассы, абразивный DIAM 000153 LASER SIMPLE BLADE 500*3,2*7*25,4
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Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг для металла и пластмассы, абразивный DIAM 000153 LASER SIMPLE BLADE 500*3,2*7*25,4
    Арт. 9006402
    Отрезной круг для металла и пластмассы, абразивный DIAM 000153 LASER SIMPLE BLADE 500*3,2*7*25,4

      Отрезной круг для металла и пластмассы, абразивный DIAM 000153 LASER SIMPLE BLADE 500*3,2*7*25,4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006402

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный сегментированный диск LASER SIMPLE BLADE 000153 DIAM(ДИАМ) используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, а также различных абразивных песчаников. Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые были закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе.Высота алмазного слоя 7 мм.Технические характеристики:Толщина, мм3.2Типпо асфальтуДиаметр, мм500Посадочный диаметр25.4