Отрезной круг по асфальту 030633 (500x3,6x10x25,4 мм)

Преимущества

При изготовлении диска применяется технология DPS- позиционирования алмазов в режущем слоем

Данная технология обеспечивает высокую, равномерную скорость резания, а также увеличивает ресурс инструмента до 80% по отношению к диску, произведенному обычным способом

Высота алмазного слоя — 10 мм

Алмазный отрезной диск Pro Line Diam 030633 является сменным элементом для резчиков швов, бензорезов и другого специального оборудования. Применяется для резки асфальта, асфальтобетона, абразивов.