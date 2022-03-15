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Отрезной круг по асфальту 030633 (500x3,6x10x25,4 мм)
5.0
2
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Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной круг по асфальту 030633 (500x3,6x10x25,4 мм)
    Арт. 77777X9002373
    5.0
    2
    Отрезной круг по асфальту 030633 (500x3,6x10x25,4 мм)
    Отрезной круг по асфальту 030633 (500x3,6x10x25,4 мм)
      Отрезной круг по асфальту 030633 (500x3,6x10x25,4 мм)
      Отрезной круг по асфальту 030633 (500x3,6x10x25,4 мм)

      Отрезной круг по асфальту 030633 (500x3,6x10x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002373
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		асфальт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный отрезной диск Pro Line Diam 030633 является сменным элементом для резчиков швов, бензорезов и другого специального оборудования. Применяется для резки асфальта, асфальтобетона, абразивов.

        Преимущества

        • При изготовлении диска применяется технология DPS- позиционирования алмазов в режущем слоем
        • Данная технология обеспечивает высокую, равномерную скорость резания, а также увеличивает ресурс инструмента до 80% по отношению к диску, произведенному обычным способом
        • Высота алмазного слоя — 10 мм