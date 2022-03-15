Отрезной круг по асфальту 030633 (500x3,6x10x25,4 мм)
Арт. 77777X9002373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|асфальт
- Алмазный отрезной диск Pro Line Diam 030633 является сменным элементом для резчиков швов, бензорезов и другого специального оборудования. Применяется для резки асфальта, асфальтобетона, абразивов.
Преимущества
- При изготовлении диска применяется технология DPS- позиционирования алмазов в режущем слоем
- Данная технология обеспечивает высокую, равномерную скорость резания, а также увеличивает ресурс инструмента до 80% по отношению к диску, произведенному обычным способом
- Высота алмазного слоя — 10 мм