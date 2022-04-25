Отрезной круг алмазный по железобетону Diam Tiger Extra Line 000540 (350x3x12x25.4 мм)
Арт. 77777X9002431
Отрезной круг алмазный по железобетону Diam Tiger Extra Line 000540 (350x3x12x25.4 мм)
Арт. 77777X9002431
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, железобетон
- Алмазный отрезной круг Tiger Extra Line Diam 000540 является сменным элементом для резчиков швов, бензорезов и другого специального оборудования. Применяется для сухого и мокрого реза железобетона, огнеупорного бетона и других схожих материалов.
Преимущества
- Сегменты крепятся к основанию при помощи лазерной сварки
- Высота сегментов — 12 мм