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Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Арт. Х143188
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus DeWalt D 25313K, 800 Вт, 3,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143188
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D25313K имеет высокую скорость сверления. Оснащен защитой от попадания пыли за счет системы уплотнений. Высокая производительность перфоратора достигается за счет 22мм ударного механизма. Инструмент оснащен специальным коннектором для подключения интегрированной системы пылеудаления.

        Преимущества

        • Простая регулировка ограничителя глубины. Удобный механизм - для быстрого и легкого регулирования ограничителя глубины сверления
        • Удобство работы. Кнопка включения реверса расположена сверху от курка перфоратора DeWalt D25313K - для удобства работы
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Большой 22мм ударный механизм
        • Эргономичная задняя рукоятка с резиновой накладкой
        • Компактность и малый вес
        • Отключение вращения - для долбежных работ
        • Отключение удара при сверлении в дереве, керамике или металле
        • Система уплотнений для защиты от попадания пыли
        • Предохранительная муфта
        • Коннектор для подключения интегрированной системы удаления пыли