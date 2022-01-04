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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
4.8
10
10 380 ₽
15 650 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Арт. Х143124
    4.8
    10
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж

      • -5 270 ₽
      10 380 ₽
      15 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143124
      4.8
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -5 270 ₽
      10 380 ₽
      15 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Makita HR 2460 – универсальный инструмент с безударным и ударным сверлением. Герметичный корпус и встроенная система пылеудаления позволяет продлить срок службы инструмента и уменьшить частоту его обслуживания. Поворотный щеткодержатель и функция реверса обеспечивают сохранение скорости при вращении и аккуратное извлечение оснастки из материала. Регулировка скорости дает возможность подстроить инструмент Makita HR 2460 под конкретную задачу. Также перфоратор оснащен быстрозажимным патроном для легкой замены оснастки. Для продолжительной работы предусмотрена антивибрационная система и рукоятка с прорезиненным покрытием, что снижает нагрузку на руки. Купить перфоратор Макита HR 2460 можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Система пылеудаления
        • Реверс
        • Ограничитель момента
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Двойная защитная изоляция
        • Отсутствие удара на холостом ходу
        • Долговечный боёк из прочного металла