Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2460 152028, 780 Вт, 2.4 Дж

Перфоратор Makita HR 2460 – универсальный инструмент с безударным и ударным сверлением. Герметичный корпус и встроенная система пылеудаления позволяет продлить срок службы инструмента и уменьшить частоту его обслуживания. Поворотный щеткодержатель и функция реверса обеспечивают сохранение скорости при вращении и аккуратное извлечение оснастки из материала. Регулировка скорости дает возможность подстроить инструмент Makita HR 2460 под конкретную задачу. Также перфоратор оснащен быстрозажимным патроном для легкой замены оснастки. Для продолжительной работы предусмотрена антивибрационная система и рукоятка с прорезиненным покрытием, что снижает нагрузку на руки. Купить перфоратор Макита HR 2460 можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества