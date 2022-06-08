Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж

Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840, 470 Вт, 1,4 Дж это великолепный инструмент, который станет подручным для множества задач. С его помощью можно производить сверление и ударным, и безударным способом, поэтому перфоратор может использоваться для любых материалов. Камень, кирпич, бетон, дерево, стекло, керамика и пластик не устоят перед мощью дрели. Патрон быстрозажимного типа упрощает монтаж насадок, а прикрывающая муфта обеспечивает сохранность рук и материалов. Дополнительная рукоятка, входящая в комплект, устанавливается в перфоратор для работы двумя руками. Двойная изоляция и покрытие кожуха резиной дает инструменту возможность питания даже от незаземленных однофазных розеток. Ограничительный упор, система снижения вибрации и наличие контроля за скоростью вращения значительно снижают нагрузку и усталость при долгой эксплуатации. С этой же целью была встроена функция фиксирования пусковой клавиши. Поэтому, работа с перфоратором Макита всегда будет комфортной и эффективной.

Преимущества