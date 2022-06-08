Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
5.0
2
9 890 ₽
14 690 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Арт. О00000003874
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж

      • -4 800 ₽
      9 890 ₽
      14 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003874
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -4 800 ₽
      9 890 ₽
      14 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840, 470 Вт, 1,4 Дж это великолепный инструмент, который станет подручным для множества задач. С его помощью можно производить сверление и ударным, и безударным способом, поэтому перфоратор может использоваться для любых материалов. Камень, кирпич, бетон, дерево, стекло, керамика и пластик не устоят перед мощью дрели. Патрон быстрозажимного типа упрощает монтаж насадок, а прикрывающая муфта обеспечивает сохранность рук и материалов. Дополнительная рукоятка, входящая в комплект, устанавливается в перфоратор для работы двумя руками. Двойная изоляция и покрытие кожуха резиной дает инструменту возможность питания даже от незаземленных однофазных розеток. Ограничительный упор, система снижения вибрации и наличие контроля за скоростью вращения значительно снижают нагрузку и усталость при долгой эксплуатации. С этой же целью была встроена функция фиксирования пусковой клавиши. Поэтому, работа с перфоратором Макита всегда будет комфортной и эффективной.

        Преимущества

        • Ударный и безударный режимы
        • Высокая производительность
        • Работа с большинством материалов
        • Распределение веса за счет двух рукояток
        • Антивибрационная система
        • Изоляция корпуса для защиты от тока
        • Встроенный ограничитель глубины
        • Шнур питания на 2,5 метра
        • Регулировка частоты оборотов