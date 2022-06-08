Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840 190308, 470 Вт, 1.4 Дж
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.4
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Наличие подсветки
|Нет
Перфоратор SDS-Plus Makita HR1840, 470 Вт, 1,4 Дж это великолепный инструмент, который станет подручным для множества задач. С его помощью можно производить сверление и ударным, и безударным способом, поэтому перфоратор может использоваться для любых материалов. Камень, кирпич, бетон, дерево, стекло, керамика и пластик не устоят перед мощью дрели. Патрон быстрозажимного типа упрощает монтаж насадок, а прикрывающая муфта обеспечивает сохранность рук и материалов. Дополнительная рукоятка, входящая в комплект, устанавливается в перфоратор для работы двумя руками. Двойная изоляция и покрытие кожуха резиной дает инструменту возможность питания даже от незаземленных однофазных розеток. Ограничительный упор, система снижения вибрации и наличие контроля за скоростью вращения значительно снижают нагрузку и усталость при долгой эксплуатации. С этой же целью была встроена функция фиксирования пусковой клавиши. Поэтому, работа с перфоратором Макита всегда будет комфортной и эффективной.
Преимущества
- Ударный и безударный режимы
- Высокая производительность
- Работа с большинством материалов
- Распределение веса за счет двух рукояток
- Антивибрационная система
- Изоляция корпуса для защиты от тока
- Встроенный ограничитель глубины
- Шнур питания на 2,5 метра
- Регулировка частоты оборотов