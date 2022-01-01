Аккумулятор Ставр Li-Ion 2.0Ач АКБ-20/2
Арт. О00000027679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Ставр
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор литий-ионный Li-Ion 2.0Ач СТАВР АКБ-20/2 применяется для питания электроинструмента ТМ Ставр.
Преимущества
- Li-Ion 20 В система позволяет использовать один аккумулятор с разным электроинструментом и обеспечивает стабильную производительность на протяжении долгого времени
- Интелектуальная система управления - микроконтроллер с платой управления обеспечивает стабильную производительность при работе и более плотный заряд элементов, а также защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева, перезаряда и предотвращает саморазряд
- Индикатор уровня заряда позволяет оценить время работы инструмента до подзаряда